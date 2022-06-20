На подконтрольной части Донецкой области сегодня погибло три мирных жителя. Об этом сообщил глава военной областной администрации Павел Кириленко в своем Telegram-канале.

По его сообщению, по одному человеку погибло в Нью-Йорке, Старой Николаевке и Курахово. Кроме того, еще 2 человека получили ранения.

Это - только погибшие на подконтрольной части области, которую не контролируют россияне.

Скриншот: Telegram/Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА)

Война в Украине продолжается уже 117-й день. Мы следим за происходящим 20 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 116-го дня войны. На Луганщине авиа- и ракетные удары наносились вблизи стратегических трасс Горское-Лисичанск и Лисичанск-Бахмут. Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что обстановка на север от Харькова достаточно сложная и что россияне пробуют приблизиться к городу. Газета The Washington Post со ссылкой на военных экспертов написала, что война в Украине с высокой долей вероятности перерастет в конфликт малой интенсивности.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.