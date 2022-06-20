На железнодорожном переезде в селе Руденковка Полтавского района загорелся военный автомобиль, который перевозил боекомплект.

Об этом сообщил губернатор Полтавской области Дмитрий Лунин.

По его словам, произошла детонация боеприпасов. На данный момент пожар уже потушили. Один военный получил ожоги рук и лица, его доставили в больницу. По словам Лунина, пиротехники обследуют территорию.

Скриншот: Telegram/Дмитро Лунін / Полтавська ОДА (ОВА)

Война в Украине продолжается уже 117-й день. Мы следим за происходящим 20 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 116-го дня войны. На Луганщине авиа- и ракетные удары наносились вблизи стратегических трасс Горское-Лисичанск и Лисичанск-Бахмут. Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что обстановка на север от Харькова достаточно сложная и что россияне пробуют приблизиться к городу. Газета The Washington Post со ссылкой на военных экспертов написала, что война в Украине с высокой долей вероятности перерастет в конфликт малой интенсивности.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.

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