Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что воюющие на фронте женщины становятся объектами сексуальных домогательств и вообще их там за людей не считают.

О состоянии дел в армии он высказался в интервью каналу "Исландия".

"Женщина в армии - это ужас. Тебя не держат за человека, во-вторых, проблемы гигиенического характера, тебя пытаются сделать объектом сексуальных домогательств. Это постоянное давление, потому часто для мужчины там женщина - не человек. Это укоренившиеся вещи в традиции с тех пор, как женщин не пускали на Запорожскую сечь", - сказал он.

После этих заявлений активисты KyivPride (организация, которая проводит марши в поддержку ЛГБТ в Киеве, Ред) призвали уволить Алексея Арестовича.

"Стамбульская конвенция уже действует? Предлагаем воспользоваться ею", - пишут в организации.

Ранее KyivPride уже требовал уволить Арестовича после того, как он назвал ЛГБТ-сообщество "людьми с отклонениями".

Тем временем война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 119-го дня войны. Войска РФ приближались к Лисичанску. Город обстреливали "Гиацинты","Пионы", танки и авиация РФ. В РФ заявили, что на Новошахтинский мини-НПЗ в Ростовской области с беспилотника сбросили бомбу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.