Вывод украинских войск из котла в районе Горского и Золотого Луганской области - это важный прецедент.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live".

По его словам, советское и постсоветское командование воспитано на принципе "ни шагу назад", а организованный отход войск из Золотого и Горского - это важный прецедент.

"Это не может не радовать, потому что это означает слом парадигмы... Ни шагу назад - нам этого не надо. Наша задача простая: нанести поражение противнику", - сказал Арестович.

"Сохраним армию равно сохраним страну", - объяснил он.

То есть из слов Арестовича следует, что украинские войска теперь будут отходить с позиций, если возникает угроза окружения, чтобы не повторилась ситуация, как в Мариуполе, комментирует Телеграм-канал "Политика Страны".

Война в Украине продолжается уже 121-й день. Мы следим за главными новостями 24 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 120-го дня войны. Продолжались бои в Луганской области, где ВСУ рискуют попасть в окружение. В Госпогранслужбе заявили, что РФ не готовит наступление на севере Украины, но сосредотачивает там войска, чтобы сковать силы ВСУ. Министр обороны Резников заявил, что в страну уже прибыли американские зенитно-ракетные комплексы HIMARS.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.