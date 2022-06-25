Генеральный штаб Украины опубликовал сводку с событий на фронтах за последние часы. "Страна" публикует ключевое из утренней сводки.

Была попытка штурма российскими оккупантами села Уды у российской границы Харьковской области. Штурм отбит. Под Славянском из Долгенького идет штурм Мазановки, бой там продолжается. Лисичанск пытаются блокировать с юга, наносят авиаудары. Город Северодонецк, откуда вчера начали отводить украинские войска, в сводку не попал. Идет штурм в направлении Покровского (находится в 5 километрах к востоку от Бахмута). Штурм со стороны Владимировки отбит. Южнее атака на Покровское со стороны Пилипчатино еще продолжается. Также к Бахмуту прорываются с юга. По линии Роты-Вершина враг продвинулся на один километр. К северу от Авдеевки шел бой на константиновской трассе в районе Каменки и Василевки, противник с потерями отступил, говорит Генштаб.

Кроме того, в Генштабе рассказали, что на границе Херсонской и Днепропетровской областей противник вел контрнаступление в районе сел Потемкино и Высокополье, но отошел назад.

Война в Украине продолжается уже 122-й день. Мы следим за главными новостями 25 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 121-го дня войны. В пятницу в Украине подтвердили потерю Горского. И российская, и украинская сторона подтверждает, что армия РФ уже ведет наступление на южных окраинах Лисичанска. Также противник вел штурмовые действия в Харьковской области, в том числе на севере, у границы. Идет подготовка к наступлению на Славянск со стороны Изюма. На Западе и в России активно обсуждали продовольственную проблему - в контексте блокады украинских портов. По этому поводу встречались главы МИД стран G7.

Мы также разбирались, каковы шансы, что глава СБУ Иван Баканов потеряет свое место.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 121-го дня войны.