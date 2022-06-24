США не намерены направлять войска в Украину, даже если боевые действия там затянутся.

Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.

Ранее Кирби не смог назвать сроки следующих поставок реактивных систем залпового огня HIMARS в Украину, но сказал, что они вероятны.

"Я думаю, вы будете видеть в будущем новые поставки таких систем, как HIMARS. Это очень вероятно. Не хочу забегать наперед конкретного объявления, но президент Байден очень четко сказал президенту Зеленскому, что мы будем им помогать столько, сколько мы можем, и так быстро, как это возможно", – сказал Кирби.

Война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 119-го дня войны. Войска РФ приближались к Лисичанску. Город обстреливали "Гиацинты","Пионы", танки и авиация РФ. В РФ заявили, что на Новошахтинский мини-НПЗ в Ростовской области с беспилотника сбросили бомбу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.