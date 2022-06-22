Армия США одобрила поставку в Украину одной собаки-робота Spot производства компании Boston Dynamics, которая будет использоваться для разминирования территории Украины, в частности, в Ирпене и Буче.

Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на источники.

Spot может перетаскивать неразорвавшиеся боеприпасы (50-100 штук за раз) с помощью роботизированного манипулятора, установленного вместо головы. Это позволит не подвергать риску жизни людей.

Стоимость такого робо-пса чуть более $70 000.

Всего в армии США два таких робота и одного они готовы передать в Украину для пользования американской некоммерческой организации HALO Trust, которая работает в Украине по контракту с правительством США.

Ранее сообщалось, что Украине передадут десять роботов TALON, предназначенных для разминирования.

При этом в ГСЧС заявляли, что разминирование украинских территорий может занять до 10 лет.

Война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.