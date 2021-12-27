В Китае создали "нейропрокурора", который может рассматривать типичные уголовные дела. По оценкам разработчиков, он выносит обвинения с точностью 97% и может освободить от рутины прокуроров-людей, которые могут более качественно заняться сложными делами. Об пишет Tjournal.

Изобретение представили ученые Китайской академии наук. Искусственный интеллект для каждого подозреваемого выдвигает обвинение на основе тысячи параметров, полученных из текста описания дела. Систему обучали на более чем 17 тысячах дел с 2015 по 2020 год. Нейросеть может идентифицировать и выдвигать обвинения по восьми наиболее распространенным преступлениям - мошенничество с кредитными картами, незаконные азартные игры, опасное вождение, умышленное нанесение травм, препятствование выполнения служебных обязанностей, мошенничество и "провоцирование неприятностей".

При этом разработка уже подверглась критике со стороны представителей прокуратуры китайских городов. По их мнению, технология вызывает сомнения в эффективности работы. Многие прокуроры "не хотят работать вместе с компьютерами" и чтобы они "вмешивались в итоговое судебное решение".

Также нерешенным остается вопрос, кто понесет ответственность в случае ошибки со стороны искусственного интеллекта.

"Машина не сможет предвидеть общественную реакцию. Искусственный интеллект может помочь, но никогда не заменит человека при принятии решения", - считает прокурор из города Гуанчжоу.

Ранее "Страна" писала о том, что в ООН призвали ввести мораторий на использование искусственного интеллекта.

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