В российском Воронеже курсанты Военно-воздушной академии разработали камень-робот, способный следить за потенциальными врагами.

Об этом сообщает телеканал "Звезда".

Устройство внешне напоминает камень, установленный на гусеничной платформе. Однако, этот булыжник оснащен системой наблюдения. Робот может перемещаться по чернозему, а время работы в режиме ожидания составляет до суток.

"При срабатывании сигнала от датчика движения камень оживает. Камера. Микрофон. Съемки такого фильма могут продолжаться пятнадцать часов. Оператор — километрах в двух. Передает все в штаб", — указывается в статье.

При этом аналогов такому камню в Вооруженных силах нет, а разработка велась на протяжении трех лет.

Ранее мы сообщали, что завод "Укроборонпрома" планирует создать боевых роботов. Первым планируют реализовать проект "Мобильные боевые работы". Безэкипажные компактные наземные машины, которые намерены продуцировать на предприятии Концерна, предназначены для выполнения логистических, разведывательных и боевых задач, в частности, огневой поддержки и разминирования.

Кроме этого, "Страна" писала, что на совместных российско-белорусских военных учениях "Запад-2021" впервые боевые роботы "Уран-9" и "Нерехта" были применены для выполнения одних задач вместе с людьми.