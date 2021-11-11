Завод "Укроборонпрома" планирует создать боевых роботов.

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома в четверг, 11 ноября.

ОАО "Меридиан" им. С.П. Королева, входящий в состав Концерна, ООО "Инновационный холдинг Sikorsky Challenge" и команда разработчиков проекта "Мобильные боевые работы", подписали договор о сотрудничестве. Это стало первым шагом по реализации пяти инновационных отечественных идей для оборонной сферы.

Проекты были отобраны среди финалистов конкурса стартапов Sikorsky Challenge-2021, созданных украинскими учеными и изобретателями.

Эти разработки прошли предварительный отбор, в ходе которого специалисты оценивали их инновационность, технологическую завершенность, возможность развертывания производства на мощностях "Меридиана".

Первым планируют реализовать проект "Мобильные боевые работы". Безэкипажные компактные наземные машины, которые намерены продуцировать на предприятии Концерна, предназначены для выполнения логистических, разведывательных и боевых задач, в частности, огневой поддержки и разминирования.

Холдинг Sikorsky Challenge обеспечит маркетинговое сопровождение, а завод Укроборонпрома – серийное производство.

"Это должно стать еще одним удачным примером сотрудничества между наукой и производством, – рассказывает директор по развитию ОАО "Меридиан" им. С.П. Королева Ольга Руденко. – Наш завод готов к таким вызовам, и наш приоритет на сегодняшний день – налаживание производства боевых мобильных роботов, которые могут стать оружием будущего, значительно усилить обороноспособность нашего государства и дать мощный импульс для дальнейшего развития инновационных сфер экономики".

По словам Руденко, другие четыре проекта, реализацию которых планируют начать впоследствии, касаются противодействия враждебным БПЛА, разминирования территорий с помощью дронов, сетевых технологий интеллектуального видеомониторинга воздушного пространства в видимом и инфракрасном диапазонах частот и высокоточного наведения средств поражения воздушных объектов, создание экономичного электродвигателя.

Ранее "Страна" сообщала, что на совместных российско-белорусских военных учениях "Запад-2021" впервые боевые роботы "Уран-9" и "Нерехта" были применены для выполнения одних задач вместе с людьми. Боевые беспилотные многофункциональные комплексы на гусеничном ходу "Уран-9" уничтожили живую силу и бронетехнику условного противника на расстоянии 3-5 километров. А робот "Нерехта", предназначенный для проведения разведки, корректировки огня и быстрой доставки боеприпасов, был задействован для огневой поддержки передовых обороняющихся подразделений.

Также мы писали, что ВСУ впервые применили беспилотники "Байрактар" на Донбассе. Ударные дроны "Bayraktar" были впервые задействованы в уничтожении артиллерии.