В украинской столице на Михайловской площади пройдет выставка вооружения и военной техники. Киевляне и гости города смогут ее посетить со вторника, 13 октября по воскресенье, 17 октября. Отметим, как раз в эти дни украинцев ожидают длинные выходные.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в ходе брифинга "Состояние и перспективы цифровой трансформации: оснащение ВСУ высокотехнологичными образцами вооружения", видео обнародовано в YouTube (смотреть с 7:28).

По словам Маляр, на выставке будут представлены отдельные экспозиции в рамках проекта "Цифровизация армии", передовые образцы роботизированной техники и средств разведки.

В свою очередь замминистра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Юлий Гере указал, что "все, что будет выставлено на площадке ранее не было в Вооруженных силах Украины". При этом он также добавил, что некоторые из экспонатов киевляне и гости города видели на параде 24 августа, в День независимости Украины.

Анна Маляр также добавила, что сегодня руководство Украины, Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины (ВСУ) направляют совместные усилия на качественную трансформацию ВСУ.

"...оборонное ведомство, прежде всего, это понимаем как задание создания и развития цифровой армии, способной противостоять российской агрессии, и, не будем скрывать, другим вызовам и угрозам, поскольку мы стоим не только перед вызовом вооруженной агрессии со стороны РФ", - сказала она.

Ранее мы рассказывали, в День независимости в Киеве впервые прошел речной парад.

Также сообщали, что в Украине ранее показали макет боевого дрона, разработанного по технологии "стелс".