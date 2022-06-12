Компания QinetiQ готовит для передачи ВСУ новую партию саперных роботов TALON.

Об этом компания сообщила в своем пресс-релизе.

До начала войны более 12 роботов TALON уже находились в эксплуатации в Украине. В скором времени в нашу страну приедут еще 10 аппаратов.

Эти управляемые роботизированные системы широко применяются для снижения угроз взрывных средств и химического оружия. TALON применяют в боевых операциях по всему миру с тех пор, как он был впервые представлен более 20 лет назад.

Ранее в МВД заявили, что Украине после войны понадобится 5-7 лет на разминирование территории.

Война в Украине продолжается уже 109-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 108-го дня войны. В этот день украинские войска продолжили оказывать сопротивление в Северодонецке. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай заявил, что противник контролирует большую часть города. А Генштаб сообщал, что ВСУ противостоят штурму не только в промзоне Северодонецка, но и в районе Метелкино - восточной окраины города. Представители украинской власти проинформировали о существенных потерях в рядах ВСУ в ходе войны. На этом фоне бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что РФ "потерпела стратегическое поражение".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.