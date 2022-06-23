Россия сосредотачивает войска у северных границ Украины не для наступления, а для отвлечения сил обороны Украины.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко на брифинге.

"Россия держит подразделения отдельных сил в приграничных районах Брянской и Курской областей. Это делается для демонстрации сил и отвлечения наших сил обороны. Формирование врагом сил для ударного наступления пока не наблюдается. Оккупант не прекращает обстрелы Черниговщины и Сумщины. Только с начала месяца ГПСУ зафиксировали 320 обстрелов этих территорий", – заявил он.

Напомним, сегодня россияне захватили еще два населенных пункта к югу от Лисичанска.

Война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 119-го дня войны. Войска РФ приближались к Лисичанску. Город обстреливали "Гиацинты", "Пионы", танки и авиация РФ. В РФ заявили, что на Новошахтинский мини-НПЗ в Ростовской области с беспилотника сбросили бомбу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.