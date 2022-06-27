Количество пострадавших в результате ночного обстрела Одесской области выросло с шести до восьми человек. Среди раненных есть ребенок.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире телемарафона.

"Повреждены несколько жилых домов, а также хозяйственные здания. К сожалению, есть пострадавшие люди, осколочные ранения от разбитого оконного стекла, от стекла получили восемь человек, среди них и один ребенок", - сообщил Братчук.

По его словам, сейчас ситуация в регионе контролируется.

Также оперкомандование "Юг" публикует фото с места обстрела.

Ракетный удар был нанесен ночью с бомбардировщиков по одному из населенных пунктов Одесской области. Попали по хозяйственным постройкам и жилым домам.

Напомним, вчера в Одессе ПВО сбило две российских ракеты, выпущенные из Крыма под прикрытием грозы.

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