По Одесской области российская авиация нанесла удар. Пострадали жилые дома, есть пострадавшие среди мирных жителей.

Об этом ночью сообщило оперативное командование "Юг".

По его данным, РФ выпустила ракеты с самолетов стратегической авиации Ту-22М. В результате попадания в жилой квартал поселка произошло разрушение и возгорание нескольких жилых домов и хозпостроек.

По предварительным данным, пострадали 6 человек, среди которых 1 ребенок.

Спасатели ликвидируют возгорание, которое началось после обстрела.

Название поселка в сводке ОК "Юг" не уточняется.

Война в Украине продолжается уже 124-й день. Мы следим за главными новостями 27 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 123-го дня войны. 26 июня утром Киев подвергся ракетной атаке. Пострадал жилой дом, где под завалами оказались люди.

В Луганской области, после отхода ВСУ из Северодонецка, основные бои сейчас идут за Лисичанск. Армия РФ пытается наступать на Славянск в Донецкой области, контратаковать в Херсонской области, штурмовать на севере Харьковской, но безуспешно.

Генштаб ВСУ не исключает, что россияне готовят диверсантов на территории Беларуси для отправки в Украину.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробности событий за 26 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".