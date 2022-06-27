По Одесской области был нанесен авиаудар, есть пострадавшие
По Одесской области российская авиация нанесла удар. Пострадали жилые дома, есть пострадавшие среди мирных жителей.
Об этом ночью сообщило оперативное командование "Юг".
По его данным, РФ выпустила ракеты с самолетов стратегической авиации Ту-22М. В результате попадания в жилой квартал поселка произошло разрушение и возгорание нескольких жилых домов и хозпостроек.
По предварительным данным, пострадали 6 человек, среди которых 1 ребенок.
Спасатели ликвидируют возгорание, которое началось после обстрела.
Название поселка в сводке ОК "Юг" не уточняется.
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