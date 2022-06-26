В Одессе силы украинского ПВО сбили две противокорабельные ракеты типа "Оникс", выпущенные с территории аннексированного Крыма.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Под прикрытием грозы враг атаковал Одесщину двумя противокорабельными ракетами типа "Оникс", выпустив их из берегового ракетного комплекса "Бастион", с территории временно оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.

Обе ракеты сбили еще на подлете к Одессе.

В местных пабликах сообщают травмированных людях от обломков сбитых ракет.

Официальной информации касательно пострадавших пока нет.

Напомним, на днях РФ тоже запустили Одесской области две ракеты, и тоже обе были сбиты ПВО.

Также в Одессе и области продолжают взрываться мины на пляже.

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