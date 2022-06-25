Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозирует, что результаты контрнаступления ВСУ в Херсонской области будут уже в августе.

Об этом сообщает Reuters.

"...с августа мы должны ожидать видимых результатов военной активности со стороны Украины. Просто подождите немного, и мы посмотрим, что это принесет", - сказал он.

В то же время Буданов уточнил, что определенные процессы происходят уже сейчас, хотя они и являются значительными. Также разведчик добавил, что наступление будет зависеть от ряда факторов, в том числе от наличия в Украине достаточного количества оснащенных сил. Поэтому достаточно важную роль играют поставки вооружения от иностранных партнеров.

Напомним, на днях в соцсетях сообщили о входе ВСУ в Херсон, однако жители и военные это опровергли.

Также мы писали, что в Минобороны сравнили с маленькими детьми распространителей слухов о наступлении ВСУ на Херсон.

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