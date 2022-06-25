Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 июня провел в Санкт-Петербурге встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Лукашенко на ней заявил, что "изоляция" Литвой Калининградской области РФ – это "фактически объявление войны". И попросил президента РФ Владимира Путина помочь с "зеркальным ответом на полеты авиации НАТО с ядерным оружием у границ Беларуси".

Путин, однако, отреагировал осторожно, сказав, что в Европе у американцев хранится 200 ядерных тактических боезапасов в 6 странах-членах НАТО, для их применения подготовлено 257 самолетов. И добавил, что, по его мнению, в зеркальном ответе сейчас нет необходимости, но пообещал, что РФ в ближайшие месяцы передаст Беларуси ракетные комплексы "Искандер-М".

Кроме того, Путин предложил Лукашенко дооборудовать на российских авиазаводах самолеты Су-25, находящиеся на вооружении Беларуси, и начать подготовку летного состава к их эксплуатации.

Ранее в Европе заявили, что не хотят блокады Калининграда и готовят разъяснение, как не нарушить санкции.

На фоне этих обсуждений в Калининградской области России начались масштабные военные учения.

При том что ранее в России пригрозили Евросоюзу разблокировать транзит в Калининград "любыми способами".

Тем временем война в Украине продолжается уже 122-й день. Мы следим за главными новостями 25 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 121-го дня войны. В пятницу в Украине подтвердили потерю Горского. И российская, и украинская сторона подтверждает, что армия РФ уже ведет наступление на южных окраинах Лисичанска. Также противник вел штурмовые действия в Харьковской области, в том числе на севере, у границы. Идет подготовка к наступлению на Славянск со стороны Изюма. На Западе и в России активно обсуждали продовольственную проблему - в контексте блокады украинских портов. По этому поводу встречались главы МИД стран G7.

Мы также разбирались, каковы шансы, что глава СБУ Иван Баканов потеряет свое место.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 121-го дня войны.