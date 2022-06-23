Еврокомиссия вскоре опубликует подробные разъяснения касательно транзита подсанкционных товаров в Калининградскую область, который был перекрыт Литвой.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает портал Delfi.

"Думаю, что пояснение будет опубликовано в самое ближайшее время. Я не буду комментировать его содержание, потому что не хочу комментировать содержание документов, которые еще не опубликованы", — сказал Науседа.

При этом верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС не желает устраивать блокаду анклава, а лишь хочет выполнения антироссийских санкций, передает Il Fatto Quotidiano.

Ранее появилась информация, что Литва может перекрыть поставки газа в Калининградскую область РФ

В МИД РФ уже анонсировали "практический, а не дипломатический" ответ на ограничение Литвой транзита в Калининград.

"Страна" разбиралась, начнется ли война России с НАТО из-за литовского транзита и какие аналогии с 1939 годом.

Война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 119-го дня войны. Войска РФ приближались к Лисичанску. Город обстреливали "Гиацинты", "Пионы", танки и авиация РФ. В РФ заявили, что на Новошахтинский мини-НПЗ в Ростовской области с беспилотника сбросили бомбу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.