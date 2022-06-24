В Калининградской области России проходят масштабные военные учения.

Об этом сообщают российские СМИ.

Учения проходят на фоне конфликта с Литвой, которая перекрыла транзит для большинства товаров, идущих в Калининград.

Балтийский флот РФ проводит учения для ракетных и артиллерийских подразделений. Кроме того, отрабатывается высадка десанта.

В маневрах задействованы около тысячи военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники артиллерийских и ракетных частей.

Напомним, в Литве заявили, что ограничили транзит товаров из РФ в Калининградскую область. Запрет на транзит товаров в Калининградскую область России был введен после консультаций с Еврокомиссией и под ее руководством.

На это представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что ответ России на ограничение транзита в Калининград будет в "практической, а не дипломатической плоскости".

А Еврокомиссия пообещала вскоре опубликовать подробные разъяснения касательно транзита подсанкционных товаров в Калининградскую область, который был перекрыт Литвой.