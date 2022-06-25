Сегодняшние обстрелы Украины российскими истребителями с территории Беларуси являются провокацией Москвы с целью втянуть Минск в войну. Это первый случай нанесения авиаудара по Украине непосредственно с территории Беларуси.

Об этом заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"Российские бомбардировщики работали непосредственно с территории Беларуси. Для этого было задействовано шесть самолетов Ту-22М3, выполнивших пуски 12 крылатых ракет Х-22. Рубеж пуска – район города Петриков, недалеко от Мозыря, ориентировочно в 50-60 километрах от государственной границы Украины. Бомбардировщики взлетали из аэропорта "Шайковка" Калужской области РФ. Далее через территорию Калужской и Смоленской областей входили в воздушное пространство Беларуси. После пуска ракет возвращались в аэропорт "Шайковка" на территории РФ. Удар наносился по Киевской, Черниговской, Сумской областям", — сообщило ГУР.

Ранее разведка заявляла, что Россия готовит теракты в белорусском Мозыре, чтобы вовлечь Лукашенко в войну с Украиной.

Сам же президент РБ рассказывал, что готовится воевать за Западную Украину, чтобы ее не "оттяпали".

Война в Украине продолжается уже 122-й день. Мы следим за главными новостями 25 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 121-го дня войны. В пятницу в Украине подтвердили потерю Горского. И российская, и украинская сторона подтверждает, что армия РФ уже ведет наступление на южных окраинах Лисичанска. Также противник вел штурмовые действия в Харьковской области, в том числе на севере, у границы. Идет подготовка к наступлению на Славянск со стороны Изюма. На Западе и в России активно обсуждали продовольственную проблему - в контексте блокады украинских портов. По этому поводу встречались главы МИД стран G7.

Мы также разбирались, каковы шансы, что глава СБУ Иван Баканов потеряет свое место.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 121-го дня войны.