В Беларуси роют окопы и строят укрепления у границ с Украиной, Польшей и Литвой
Белорусские военные роют окопы и обустраивают фортификационные сооружения вдоль границ с Украиной, Польшей и Литвой.
Об этом сообщает мониторинговая группа Белорусский Гаюн.
Также они публикуют расположение всех окопов и траншей, которые, оснащены огневыми точками:
- д. Поддобрянка (Гомельский район, Гомельской обл.);
- д. Подгалье (Ельский район, Гомельской обл.);
- д. Глушковичи (Лельчицкий район, Гомельской обл.);
- Между а.г. Жидче и д. Хойно (Пинский район, Брестской обл.);
- Между д. Новики и г.п. Сопоцкин (Гродненский район, Гродненской обл.);
- Возле д. Одельск и границей с польшей (Гродненский район, Гродненской обл.);
- Между д. Лоша и погранпереходом Лоша (Островецкий район, Гродненской обл.).
Ранее в Минобороны заявили, что Беларусь разместила на границе с Украиной деревянные муляжи танков.
А сегодня Беларусь начала десятидневные военные учения в граничащей с Украиной Гомельской области.
Накануне в Минобороны допустили нападение на Украину со стороны Беларуси.
Война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.