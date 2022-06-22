Белорусские военные роют окопы и обустраивают фортификационные сооружения вдоль границ с Украиной, Польшей и Литвой.

Об этом сообщает мониторинговая группа Белорусский Гаюн.

Также они публикуют расположение всех окопов и траншей, которые, оснащены огневыми точками:

д. Поддобрянка (Гомельский район, Гомельской обл.);

д. Подгалье (Ельский район, Гомельской обл.);

д. Глушковичи (Лельчицкий район, Гомельской обл.);

Между а.г. Жидче и д. Хойно (Пинский район, Брестской обл.);

Между д. Новики и г.п. Сопоцкин (Гродненский район, Гродненской обл.);

Возле д. Одельск и границей с польшей (Гродненский район, Гродненской обл.);

Между д. Лоша и погранпереходом Лоша (Островецкий район, Гродненской обл.).

Ранее в Минобороны заявили, что Беларусь разместила на границе с Украиной деревянные муляжи танков.

А сегодня Беларусь начала десятидневные военные учения в граничащей с Украиной Гомельской области.

Накануне в Минобороны допустили нападение на Украину со стороны Беларуси.

Война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.