В Беларусь, которая начала десятидневные военные учения в граничащей с Украиной Гомельской области, завезли новую партию российских ракетных установок для ЗРК С-300.

Об этом сообщает Беларуски Гаюн.

Мониторинговая группа зафиксировала, что ночью в аэропорт Гомеля прилетели два Ил-76МД ВКС РФ, предположительно из Пскова. Первый (регистрационный номер RF-76650) прилетел в 3:30, второй (RA-78845) - в 5:30.

Сообщается, что привезли не менее 16 ракет и, предположительно, один ЗРПК Панцирь. Отмечается, что ракетные установки привезли без тягачей. Последние (типа БАЗ-6402) прибыли в аэропорт Гомеля поздно вечером 21 июня.

В сообщении отмечается, что когда тягачи проезжали по ул. Советской в Гомеле, на всей улице гасили свет. В 6:25 и 8:00 самолеты улетели в Псков, а привезенную технику около 8:30 повезли в направлении Речицы.

Как писала "Страна", в Минобороны Украины допустили нападение со стороны Беларуси.

Хоть несколько дней ранее советник главы МВД заявлял с уверенностью, что Беларусь не нападет на Украину из-за маленькой армии с отрицательной мотивацией.

Тем временем война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.