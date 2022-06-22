Беларусь, куда завезли новую партию российских ракетных установок для ЗРК С-300, разместила на границе с Украиной деревянные муляжи танков. Об этом сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник во время брифинга.

Таким образом, Беларусь проводит мероприятия для демонстрации своего присутствия.

"С целью проведения мероприятий оперативной маскировки и демонстрации своего присутствия подразделения Вооруженных сил Беларуси размещают в приграничных с Украиной районах деревянные муляжи танков", - заявил Мотузяник.

Как писала "Страна", Беларусь начала десятидневные военные учения в граничащей с Украиной Гомельской области.

Ранее в Минобороны допустили нападение на Украину со стороны Беларуси.

Тем временем война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.