Кремль планирует подрыв жилых домов в Мозыре, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины. Такое заявление сделали в Главном управлении разведки Украины.

По данным разведки, РФ попытается втянуть Беларусь в военный конфликт с Украиной с помощью ряда провокаций по инфраструктурным объектам и гражданскому населению. Для этого в Мозырь уэе прибыли диверсанты, которые маскируются под обычных жителей Беларуси. В состав таких групп входят кадровые сотрудники главного разведывательного управления РФ и наемники частных военных компаний, "контролируемых пригожиным и шойгу".

"Известно, что в планы этих групп входит организация серии терактов на территории Беларуси. То есть, будет использован сценарий аналогичный примененному в России во время разжигания войны в Чечне. Тогда спецслужбы РФ организовали взрывы в нескольких домах Рязани, обвинив в этом мифических "чеченских боевиков". Следовательно, российское ГРУ планирует провести серию артиллерийских и ракетных ударов по Мозырскому НПЗ, объектам гражданской инфраструктуры и жилым массивам. При обстреле дополнительно произойдут подрывы жилых домов, больницы и школы", - говоритмся в сообщении ГУР.

Украинские разведчики предполагают, что кураторы "спецоперации" в Кремле считают, что таким образом будет создан так называемый "казус белли" для Лукашенко.

"То есть формальный повод для развязывания войны. Считается, что в этом случае у самопровозглашенного "президента" Беларуси не останется возможности избежать участия в войне. Владея этой информацией, офицеры Белорусской армии приступили к эвакуации своих семей из Мозыря", - говорится в сообщении.

Напомним, СБУ обвинила нардепа Деркача в работе на российскую военную разведку.

Война в Украине продолжается уже 121-й день. Мы следим за главными новостями 24 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 120-го дня войны. Продолжались бои в Луганской области, где ВСУ рискуют попасть в окружение. В Госпогранслужбе заявили, что РФ не готовит наступление на севере Украины, но сосредотачивает там войска, чтобы сковать силы ВСУ. Министр обороны Резников заявил, что в страну уже прибыли американские зенитно-ракетные комплексы HIMARS.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.