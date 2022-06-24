Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила нардепа Андрея Деркача в работе на российскую военную разведку.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным СБУ, Деркач руководил сетью частных охранных предприятий, которые планировал использовать для захвата власти в стране после российского вторжения.

В отношении Деркача уже начато досудебное расследование.

Сообщается, что разработка велась давно, но нейтрализовали сеть в начале войны, задержав бывшего помощника Деркача Игоря Колесникова. Он, по данным СБУ, являлся негласным сотрудником Генштаба РФ с позывным "Ветеран", выполняя роль связного между ГРУ РФ и Деркачем.

Колесников пошёл на сделку со следствием и сообщил СБУ, что Деркача вербовало в 2016 году лично высшее руководство ГРУ.

Сообщается, что нардеп получал от Генштаба РФ на свою деятельность по 3-4 млн долларов раз в несколько месяцев.

По словам Колесникова, ЧОПы Деркача должны были входить с войсками РФ в города. В случае захвата столицы силы ГРУ планировали устроить Вече в центре Киева и выбрать новое правительство.

При этом не говорится, где сейчас находится нардеп Андрей Деркач.

С начала войны в Украине его не видели.

Напомним, в прошлом году против Деркача были введены санкции СНБО. В позапрошлом году - американские санкции, после того как он опубликовал записи разговоров Порошенко с Байденом и с Путиным.