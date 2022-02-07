Окружной административный суд Киева открыл производство по делу по иску народного депутата Андрея Деркача к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

В иске Деркач требует признать противоправным бездействие Секретаря СНБО, которое, по мнению истца, заключается в уклонении от нормативно-регламентированной совокупности последовательно осуществляемых действий по разработке, согласованию и организации процесса принятия Регламента СНБО Украины.

Истец также просит суд обязать секретаря СНБО Украины осуществить все необходимые и предусмотренные законодательством действия разработки проекта Регламента СНБО Украины, его согласования и организации процесса принятия Регламента.

Напомним, в августе прошлого года президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против Андрея Деркача (который обнародовал записи разговоров Байдена и Порошенко), Андрея Телиженко (бывший украинский дипломат в Вашингтоне, который впервые разоблачил вмешательство украинских властей в выборы в США в 2016 году), Константина Килимника (соратника Пола Манафорта) и других людей.

Позже внефракционный депутат Андрей Деркач назвал секретаря совбеза Алексея Данилова "трусливым бандитом".