Окружной административный суд города Киева зарегистрировал иск к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову.

Об этом пресс-служба суда сообщила 28 января.

Истцом указан внефракционный народный депутат Верховной Рады Андрей Деркач.

Среди требований иска - признание противоправным бездействие секретаря СНБО Украины, которое, по мнению истца, заключается в уклонении от нормативно-регламентированной совокупности последовательно осуществляемых действий по разработке, согласованию и организации процесса принятия регламента СНБО.

Истец также просит суд обязать секретаря СНБО предпринять все необходимые и предусмотренные законодательством действия по разработке проекта регламента СНБО Украины, его согласованию и организации процесса принятия регламента.

Сейчас суд решает вопрос открытия производства по административному делу.

Ранее "Страна" рассказывала, что ОАСК зарегистрировал иск к СНБО, а также к Службе безопасности Украины, поданный экс-премьером Николаем Азаровым. В нем Азаров просил суд признать противоправным бездействие СНБО из-за неприятия решения об отмене санкций в отношении него.

Также мы писали, что суды заваливают исками против СНБО, принимающего незаконные санкции, однако власть саботирует судебные процессы.