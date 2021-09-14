Президент Украины Владимир Зеленский должен ликвидировать пост президента. А Украина должна стать парламентской республикой.

Такое мнение в интервью "Стране" высказал внефракционный депутат Андрей Деркач, который попал под двойные санкции - США и СНБО Украины.

Так, Деркач прокомментировал заявление Зеленского на форуме YES, что на посту президента он теряет чувство человечности и реальности.

"Надежда на то, что чувство самосохранения позволит Зеленскому все-таки исполнить свою угрозу "приговор так приговор" (речь о приговоре для Петра Порошенко - Ред.). А если он действительно "устал", как он заявил на YES, то самое время ликвидировать пост президента в Украине как приз и учредить парламентскую республику. В чем я точно уверен, так это в том, что шанс у Украины и украинцев на нормальную жизнь остается всегда", - заявил Деркач "Стране".

Полный текст интервью "Страны" с Андреем Деркачем, который попал под двойные санкции США и Украины, можно прочитать по ссылке.

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