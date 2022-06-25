России потребуется порядка месяца, если она решит вернуть свои войска в Беларусь и начать новое наступление на север Украины.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

"Это все расчетно. Оно просчитано. Как я уже говорил, когда россиян выводили из Беларуси, им понадобилось три недели. Итак, чтобы вернуть их туда и создать на белорусской территории мощную ударную группировку, нужно до месяца времени – 3-4 недели", – заявил Скибицкий.

При этом сейчас все усилия РФ сконцентрированы на Донбассе, от исхода битвы за который и будет зависеть вероятность повторного наступления с территории Беларуси.

Напомним, что на днях Беларусь начала десятидневные военные учения в граничащей с Украиной Гомельской области.

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