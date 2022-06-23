Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным в Москве заявил о необходимости "срочно укреплять обороноспособность союзного государства". Об этом пишут российские СМИ.

"Обстоятельства диктуют необходимость принятия срочных совместных мер по укреплению обороноспособности Союзного государства, повышению боеготовности региональной группировки войск и единой региональной системы ПВО", - сказал Шойгу.

Отметим, что эта встреча проходит на фоне слухов о возможности вступлении Беларуси в войну с Украиной, а также слухов о попытке российских и белорусских войск пробить военным путём "сухопутный коридор" в Калининград.

Как писала "Страна", в Беларуси роют окопы и строят укрепления у границ с Украиной, Польшей и Литвой.

Также в Минобороны заявили, что Беларусь разместила на границе с Украиной деревянные муляжи танков.

Тем временем война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 119-го дня войны. Войска РФ приближались к Лисичанску. Город обстреливали "Гиацинты","Пионы", танки и авиация РФ. В РФ заявили, что на Новошахтинский мини-НПЗ в Ростовской области с беспилотника сбросили бомбу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.