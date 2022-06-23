Пограничный комитет Беларуси в одностороннем порядке сообщил о разрешении украинцам из отдельных районов Ровенской области посещать леса в ландшафтном заповеднике "Ольманские болота" для сбора дикорастущих ягод и грибов.

С украинской стороной такое решение не согласовывалось. В Госпогранслужбе Украины его считают открытой провокацией.

Украинские пограничники напоминают, что на территории пограничных областей с Беларусью продолжают

действовать режимные ограничения.

Какие запреты действуют:

передвижение лиц и транспортных средств с 22.00 до 05.00 утра;

фото и видеосъемка дорог, объектов инфраструктуры, расположение, сосредоточение или перемещение воинских частей (подразделений) сил обороны;

перевозка оружия и любых средств активной обороны;

ношение военной формы гражданским населением;

использование любых летательных аппаратов;

осуществление охоты, рыболовства и плавания по водоемам всех видов плавсредств.

Граждане, которые нарушат определенные требования, будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству Украины, напомнили в Госпогранслужбе.

Напомним, в Беларуси роют окопы и строят укрепления у границ с Украиной, Польшей и Литвой.

Война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 119-го дня войны. Войска РФ приближались к Лисичанску. Город обстреливали "Гиацинты","Пионы", танки и авиация РФ. В РФ заявили, что на Новошахтинский мини-НПЗ в Ростовской области с беспилотника сбросили бомбу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.