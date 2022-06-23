В течение прошлых суток войска РФ дважды атаковали Одесскую область. В обоих случаях ракеты сбила ПВО.

Об этом в Facebook сообщило оперативное командование "Юг".

"Дважды враг атаковал Одесскую область. Обе ракеты уничтожены над морем подразделениями противовоздушной обороны", - сообщили в ВСУ.

Всего по южным регионам было нанесено три удара. Кроме Одесской области, массированный ракетный удар 7 ракетами типа "Оникс" произошел по Николаеву.

В результате, по данным командования, была поражена производственная и социальная инфраструктура города. В нескольких районах областного центра возникли пожары. Горела сухая трава и емкости с подсолнечным маслом. Масштабный пожар на площади свыше 300 кв. м ликвидирован.

По уточненным данным, в результате удара погиб один и ранены два мирных жителя.

Напомним, ранее мы сообщали, что ударом по Николаеву повредили терминал растительных масел канадской агрокомпании.

Война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы подробно рассказывали о событиях предыдущего дня.

Также "Страна" подводила итоги 119-го дня войны. Войска РФ приближались к Лисичанску. Город обстреливали "Гиацинты","Пионы", танки и авиация РФ. В РФ заявили, что на Новошахтинский мини-НПЗ в Ростовской области с беспилотника сбросили бомбу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.