В результате российского удара по Николаеву семью ракетами поврежден терминал, принадлежащий украинскому подразделению канадской агрокомпании Viterra. Об этом сообщает Bloomberg.

"Viterra подтверждает, что ее терминал Everi пострадал и в настоящее время горит", - заявил представитель компании.

Мэр Николаева Александр Сенкевич также подтвердил, что пожар возник на территории частного предприятия, где хранилось подсолнечное масло.

Отметим, что Viterra - подразделение Glencore International AG, является мировым лидером в области производства, обработки, переработки и экспорта сельскохозяйственной продукции.

Как писала "Страна", из-за войны цены в мире на крупы и растительные масла достигли беспрецедентного уровня.

По данным WSJ, в Запорожской области Россия украла подсолнечное масло, заготовленное на экспорт.

Тем временем война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.