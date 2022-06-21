На пляже в Одесской области сдетонировала мина. Это произошло у села Сычавка возле города Южное. Отдыхающих не было, поэтому никто не пострадал - но выбило окна в строительном вагончике неподалеку.

Фото с места случившегося публикует "Суспильне".

11 июня на одесском пляже мужчина погиб, подорвавшись на мине. Он приехал на отдых с семьей и полез в воду, чтобы проверить глубину и температуру.

В тот же день на побережье Одесской области тоже сдетонировала мина, но там обошлось без погибших.

Напомним, береговая оборона Украины подорвала планы РФ по созданию риска для Одесской области с моря.

Тем временем война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.