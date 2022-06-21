Украинская береговая оборона в значительной степени нейтрализовала возможность России установить контроль и разместить морские силы в северо-западной части Черного моря. Это подорвало первоначальный план действий РФ по вторжению, который предусматривал создание риска для Одесской области с моря.

Об этом сообщает британская разведка в новой сводке.

17 июня украинские силы заявили о своем первом успешном применении противокорабельных ракет Harpoon, полученных от Запада, пишет разведка. Целью атаки почти наверняка был российский военно-морской буксир "Василий Бех", доставлявший вооружение и личный состав на остров Змеиный.

Уничтожение российского корабля во время миссии по пополнению запасов демонстрирует трудности, с которыми сталкивается РФ, пытаясь поддержать свои силы на Змеином.

Это последнее из ряда российских кораблей, включая крейсер "Москва", которые были повреждены или уничтожены Украиной, добавили в Минобороны Британии.

Напомним, глава Одесской ОВА заявил, что подбитый ракетой "Гарпун" российский буксир "Спасатель Василий Бех" затонул.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.