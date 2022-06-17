В результате удара ВСУ ракетой Harpoon по российскому буксиру "Василий Бех" было поражено 70% экипажа. Судьба остальных - неизвестна.

Об этом сообщает официальный Telegram-канал Одесского горсовета со ссылкой на оперативное командование "Юг".

"Несмотря на оснащение зенитно-ракетным комплексом "Тор", буксир превращен в плавучий костер. По предварительным данным, поражено 70% экипажа, судьба остальных - неизвестна", - говорится в заявлении.

Сейчас российские корабли пытаются проводить поисково-спасательную операцию, добавили в командовании.

Напомним, сегодня сообщалось о том, что ВСУ поразили ракетой Harpoon российский буксир "Василий Бех". Корабль перевозил технику на остров Змеиный.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 114-й день. "Страна" следит за происходящим 17 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 113-го дня войны. Наиболее угрожающей оставалась ситуация в Луганской области, где по данным ВСУ, противник пытается атаковать одновременно на девяти направлениях. Войска РФ подошли к трассе Бахмут-Лисичанск и планируют попытаться перерезать ее. В Киеве с визитом побывали лидеры Франции, Германии и Италии. Макрон, Драги и Шольц заявили, что поддерживают предоставления статуса кандидата в ЕС для Украины.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему на Банковой в последнее время заговорили о больших потерях ВСУ.