В Керченском проливе спасли унесенных в море шестерых человек, которые плыли на фанерной лодке и на самодельном плоту.

Об этом сообщает пресс-служба крымского "управления" Росгвардии, пишут российские СМИ.

"Военнослужащие морского отряда Южного округа Росгвардии на спасательном катере "СКАТ" доставили на берег троих человек, которых на самодельном плоту ветром унесло вглубь Керченского пролива", - говорится в сообщении.

После этого инцидента сотрудниками Росгвардии были спасены еще три человека.



"Вскоре произошла аналогичная ситуация, с той лишь разницей, что люди передвигались на лодке из фанеры – для их спасения росгвардейцы использовали специальный скоростной катер "Сарган", - добавили в ведомстве.

Ранее "Страна" сообщала, что Россия задержала у берегов Крыма две турецкие лодки с рыбаками, обвинив их в пиратском отлове рыбы. Лодки были доставлены на окраину Севастополя, рыбу конфисковали (около 1500 палтусов), а рыбаков оштрафовали на 30 тысяч долларов.

Также мы писали, что в Николаевской области в море унесло рыбаков на резиновой лодке.