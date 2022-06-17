Буксир Черноморского флота РФ "Василий Бех", в который попали украинские военные, затонул.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко в обращении, опубликованном в его Telegram-канале.

По словам Марченко, на борту "Беха" находился ЗРК "Тор".

"Василий Бех" - довольно новое спасательное буксирное судно.

Его спустили на воду в 2016 году, а с 2017-го "Василий Бех" состоял на службе Черноморского флота.

Его разрабатывали для буксировки терпящих бедствие кораблей и судов, тушений пожаров на кораблях, эвакуации людей, для оказания медпомощи, выполнения водолазных и поисковых работ.

Экипаж составляет 26 человек.

Напомним, что российский буксир "Василий Бех" был поражен ракетой Harpoon. В командовании "Юг" сообщили, что на буксире поражено 70% экипажа. Судьба остальных пока неизвестна.

Война в Украине продолжается уже 114-й день. "Страна" следит за происходящим 17 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 113-го дня войны. Наиболее угрожающей оставалась ситуация в Луганской области, где по данным ВСУ, противник пытается атаковать одновременно на девяти направлениях. Войска РФ подошли к трассе Бахмут-Лисичанск и планируют попытаться перерезать ее. В Киеве с визитом побывали лидеры Франции, Германии и Италии. Макрон, Драги и Шольц заявили, что поддерживают предоставления статуса кандидата в ЕС для Украины.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему на Банковой в последнее время заговорили о больших потерях ВСУ.