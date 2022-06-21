Новые названия улиц в Одессе будут утверждать решением горсовета без обязательных общественных слушаний. Об этом сообщил член историко-топонимической комиссии и историк Александр Бабич после того, как мэр Одессы выступил против переименования улицы Пушкинской в Одессе.

По словам Бабич, вопросы переименования будут выносить на общественные слушания только в случае, если будет возникать высокий социальный запрос. Новыми названиями займется историко-топонимическая комиссия, а утверждать их будут депутат горсовета Одессы.

Ранее мэр Одессы Труханов заявлял, что хочет убрать из города улицы с российскими названиями.

Также Труханов показал видео последствий обстрела Воронцовского дворца в Одессе.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.