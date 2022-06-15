В приложении "Киев Цифровой" стартовало голосование по переименованию столичных топонимов, которые "связаны с Россией".

В приложении можно выбрать улицу, оценить предложенные названия и выбрать одно из них.

Например, улицу Булгакова предлагают переименовать как в честь конкретных личностей - Петрова, Гулак-Артемовского, Дрогобича, так и в честь местности, например, назвать улицу Новоборщаговская.

Среди всех вариантов выделены те, которые рекомендованы экспертной комиссией Киевсовета.

Так, например, экспертная комиссия рекомендует переименовать улицу Ватутина в честь начальника главного штаба УПА Дмитрия Грицая, а улицу, названную в честь украинского космонавта Александра Волкова, - в честь другого советского космонавта украинского происхождения - Павла Поповича.

Улицу, названную в честь первого человека в космосе - Гагарина, экспертная комиссия предлагает переименовать в честь первого человека на Луне - Армстронга.

Улицу Володи Дубинина (воевавший против немцев пионер из Керчи) предлагают назвать в честь фантаста Рэя Брэдбери.

Улицу Лермонтова рекомендуют переименовать в честь Тараса Трясило (казачий атаман кримскотатарского происхождения) или назвать ее Витовецкой.

Напомним, недавно в Киеве приостановили процесс переименования станций метро, улиц и других объектов.

Также мы писали о том, что Зеленского просят переименовать все улицы Пушкина в Украине в честь Стивена Кинга.

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Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.

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