Завод французской компании Renault в Москве официально переименован в "Москвич". Данные об этом появились в едином государственном реестре юридических лиц России.

Отмечается, что изменения были внесены в реестр 3 июня. Кроме нового названия у завода будет и другой руководитель 0 вместо Яна Птачека им стал заместитель председателя дептранса Дмитрий Пронин.

Напомним, что еще в конце апреля появилась информация о том, что французский концерн Renault продает две трети российского "АвтоВАЗ" и покидает Волжский завод. Французская компания планировала перевести большую часть иностранного руководящего состава из Тольятти в Москву.

Однако уже через три недели после выхода компании из Тольятти РФ перевела в свою собственность активы Renault. Renault передал в госсобственность РФ 68%-ную долю в российском автоконцерне и 100% акций московского завода.

Согласно сообщениям, атомобили марки Renault Duster будут производить на "АвтоВАЗ" под брендом Lada. Кроме того, "АвтоВАЗ" по договоренности с французской группой Renault сохранит весь модельный ряд автомобилей.