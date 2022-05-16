Автомобили марки Renault Duster будут производить на "АвтоВАЗ" под брендом Lada. Кроме того, "АвтоВАЗ" по договоренности с французской группой Renault сохранит весь модельный ряд автомобилей.

Об этом сообщил директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак.

А завод Renault в Москве теперь будет называться "Московский автомобильный завод "Москвич" и выпускать автомобили под брендом "Москвич".

Ранее Renault передал в госсобственность РФ 68%-ную долю в российском автоконцерне и 100% акций московского завода.

Напомним Renault еще в марте заявил, что приостанавливает работу своего московского завода и рассматривает возможность неденежного списания на сумму 2,2 млрд евро, чтобы отразить потенциальные потери.

В апреле министерство торговли РФ заявило, что расположенный в Москве завод Renault будет передан правительству города.

Как сообщалось, французский концерн Renault решил продать две трети российского "АвтоВАЗ" и покинуть Волжский завод.

Также мы сообщали, что BMW и Volkswagen останавливают заводы в Европе из-за войны в Украине. Причиной этому стала нехватка комплектующих украинского производства.

Война в Украине продолжается уже 82-й день. "Страна" следит за происходящим 16 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 81-го дня войны. ВСУ продолжали оттеснять российские войска к границе с РФ в Харьковской области. Российские силы формировали силы для битвы за Северодонецк с юга. Во Львовской области был нанесен ракетный удар по военным объектам на границе с Польшей. На Западе говорили о том, что российское наступление на Донбассе потеряло темп и значительно отстает от графика. А советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что боевые действия могут завершиться уже в 2022 году.

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