Российские хакеры под музыку песни "Вставай страна огромная" объявили о начале глобальной кибератаки на США, Великобритании, Германии, Италии, Латвии, Румынии, Литве, Эстонии, Польши и Украины.

Об этом стало известно из видеообращения хакерской группировки.

"Приветствую всех наших врагов. Сегодня мы официально объявляем кибервойну правительству 10 стран. С этого момента нашим атакам будут подвергаться США, Великобритания, Германия, Италия, Латвия, Румыния, Литва, Эстония, Польша и Украина. Долгие два месяца мы исследовали страны поддерживающие нацистов и русофобию. Пора наконец-то это уничтожить. Мирным гражданам этих стран ничего не угрожает, правительство этих стран будет ликвидировано", - сказал аноним.

Напомним, ранее российские хакеры попытались атаковать сервисы ""Евровидения", однако Италии удалось предотвратить эти попытки.

Война в Украине продолжается уже 82-й день. "Страна" следит за происходящим 16 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 81-го дня войны. ВСУ продолжали оттеснять российские войска к границе с РФ в Харьковской области. Российские силы формировали силы для битвы за Северодонецк с юга. Во Львовской области был нанесен ракетный удар по военным объектам на границе с Польшей. На Западе говорили о том, что российское наступление на Донбассе потеряло темп и значительно отстает от графика. А советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что боевые действия могут завершиться уже в 2022 году.

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