Россия решила возобновить выпуск отечественного автомобиля "Москвич". Производство решили наладить на базе приостановившего свою деятельность в РФ из-за войны в Украине предприятия французской корпорации Renault, которое теперь, по мнению российских властей, подлежит национализации.

И если ранее на французском заводе выпускали автомобили Renault и Nissan, то теперь с его конвейеров будут выходить "Москвичи". Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на информацию, озвученную мэром Москвы Сергеем Собяниным.

"Я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом "Москвич", - написал Собянин на своем сайте.

Как сообщило министерство промышленности и торговли РФ, 67,69% акций автоконцерна "АвтоВАЗ" переходят в собственность ФГУП "НАМИ" (ведущая научная организация Российской Федерации в области развития автомобилестроения).

"В рамках существующих лицензий продолжится выпуск всей линейки автомобилей LADA на заводах АвтоВАЗа. Также АвтоВАЗ будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault на российском рынке", - говорится в сообщении.

Условием является опцион на обратный выкуп Renault своей доли в АвтоВАЗе, который может быть реализован в течение следующих 6 лет.

Напомним Renault еще в марте заявил, что приостанавливает работу своего московского завода и рассматривает возможность неденежного списания на сумму 2,2 млрд евро, чтобы отразить потенциальные потери.

В апреле министерство торговли РФ заявило, что расположенный в Москве завод Renault будет передан правительству города.

Как сообщалось, французский концерн Renault решил продать две трети российского "АвтоВАЗ" и покинуть Волжский завод.

Также мы сообщали, что BMW и Volkswagen останавливают заводы в Европе из-за войны в Украине. Причиной этому стала нехватка комплектующих украинского производства.

Война в Украине продолжается уже 82-й день. "Страна" следит за происходящим 16 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 81-го дня войны. ВСУ продолжали оттеснять российские войска к границе с РФ в Харьковской области. Российские силы формировали силы для битвы за Северодонецк с юга. Во Львовской области был нанесен ракетный удар по военным объектам на границе с Польшей. На Западе говорили о том, что российское наступление на Донбассе потеряло темп и значительно отстает от графика. А советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что боевые действия могут завершиться уже в 2022 году.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео — в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.