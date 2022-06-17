Станция киевского метрополитена "Площадь Льва Толстого" станет "Василия Стуса", а "Минская" – "Варшавской".

В Киевском городском совете зарегистрирован проект решения о переименовании станций метро в соответствии с результатами опросов.

Полный список переименований выглядит так:

"Героев Днепра" – "Героев Украины";

"Минская" – "Варшавская";

"Берестейская" – "Бучанская";

"Площадь Льва Толстого" – "Василия Стуса";

"Дружбы народов" – "Ботаническая".

Ранее "Страна" сообщала, что в приложении "Киев цифровой" стартовало голосование по переименованию столичных топонимов, которые "связаны с Россией". В приложении можно выбрать улицу, оценить предложенные названия и выбрать одно из них.

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Также мы подводили итоги 113-го дня войны. Наиболее угрожающей оставалась ситуация в Луганской области, где по данным ВСУ, противник пытается атаковать одновременно на девяти направлениях. Войска РФ подошли к трассе Бахмут-Лисичанск и планируют попытаться перерезать ее. В Киеве с визитом побывали лидеры Франции, Германии и Италии. Макрон, Драги и Шольц заявили, что поддерживают предоставления статуса кандидата в ЕС для Украины.

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