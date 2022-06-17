"Льва Толстого" станет "Василия Стуса", "Минская" - "Варшавской". Как в Киеве переименуют станции метро
Станция киевского метрополитена "Площадь Льва Толстого" станет "Василия Стуса", а "Минская" – "Варшавской".
В Киевском городском совете зарегистрирован проект решения о переименовании станций метро в соответствии с результатами опросов.
Полный список переименований выглядит так:
- "Героев Днепра" – "Героев Украины";
- "Минская" – "Варшавская";
- "Берестейская" – "Бучанская";
- "Площадь Льва Толстого" – "Василия Стуса";
- "Дружбы народов" – "Ботаническая".
Ранее "Страна" сообщала, что в приложении "Киев цифровой" стартовало голосование по переименованию столичных топонимов, которые "связаны с Россией". В приложении можно выбрать улицу, оценить предложенные названия и выбрать одно из них.
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