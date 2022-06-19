Мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против переименования Пушкинской улицы в городе.

Об этом Труханов сообщил в беседе с журналистом издания The New York Times.

По данным издания, на Труханова оказывают давление с целью переименовать улицу Пушкина, расположенную рядом с мэрией.

"Нет. Я бы этого не поддержал. Одесса – многокультурная столица Украины. Меня беспокоит рост ненависти ко всему русскому", - заявил Геннадий Труханов.

Напомним, еще 13 июня мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что планирует переименовать городские топонимы, которые связаны с Россией.

Ранее мы подробно рассказывали о том, как хотят дерусифицировать улицы в Киеве. Известно, что в столице Украины собираются переименовать около 300 улиц, переулков, площадей и проспектов.

Также "Страна" сообщала, что в Харькове рассмотрят переименование Русского драматического театра имени Пушкина.

Война в Украине продолжается уже 116-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - города Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска и Святогорска. Противник пытается наступать в районе Изюма Харьковской области. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 115-й день войны, читайте в итогах за 18 июня. В этот день прозвучало важное заявление главы переговорной группы с РФ Давида Арахамии о том, в августе Украина уже завершит свое контрнаступление. А Пентагон на своем официальном сайте подвел итоги военной помощи Украине с начала вторжения России. Ее общая сумма составила примерно 5,6 миллиардов долларов.

"Страна" следит за происходящим 19 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, как в связи с российской агрессией в Украине Министерство образования и науки собирается дерусифицировать школьную программу по литературе, убрав оттуда всех русских классиков.