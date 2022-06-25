Сегодня, 25 июня, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев. Ракеты били по портовой инфраструктуре. Также попадания пришлись по местам отдыха и жилым кварталам.

Как сообщает оперативное командование "Юг", информация о жертвах уточняется.

"По Николаеву и пригороду утром вновь нанесен массированный ракетный удар 9 ракетами типа "Оникс", выпущенными из берегового комплекса "Бастион", расположенного во временно оккупированном Крыму", - говорится в сообщении командования "Юг"

Также военные сообщили, что продолжается операция на острове Змеиный, но деталей не привели.

Позже мэр Николаева Александр Сенкевич опубликовал фото последствий утренних обстрелов города.

"Пострадала гражданская инфраструктура города, государственные предприятия и учебное заведение. В последнем взрывом выбило стекла", - сообщил градоначальник.

Ранее мы писали, что 23 июня российские войска ударили по Николаевской области тремя крылатыми ракетами, которые были запущены с территории Херсонской области. От обстрела пострадал мирный житель, разрушена производственная и социальная инфраструктура.

Напомним, война в Украине продолжается уже 122-й день. Мы следим за главными новостями 25 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 121-го дня войны. В пятницу в Украине подтвердили потерю Горского. И российская, и украинская сторона подтверждает, что армия РФ уже ведет наступление на южных окраинах Лисичанска. Также противник вел штурмовые действия в Харьковской области, в том числе на севере, у границы. Идет подготовка к наступлению на Славянск со стороны Изюма. На Западе и в России активно обсуждали продовольственную проблему - в контексте блокады украинских портов. По этому поводу встречались главы МИД стран G7.

Мы также разбирались, каковы шансы, что глава СБУ Иван Баканов потеряет свое место.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 121-го дня войны.