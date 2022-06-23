Войска РФ выпустили три ракеты по Николаеву со стороны Херсонщины. Ранен мирный житель
В четверг, 23 июня, российские войска ударили по Николаевской области тремя крылатыми ракетами, которые были запущены с территории Херсонской области.
Об этом сообщает Оперативное командование "Юг"
От обстрела пострадал мирный житель, разрушена производственная и социальная инфраструктура.
Вместе с тем, "Суспильне. Николаев" публикует видео, на котором видно, как после обстрелов над городом поднимается дым.
Напомним, Генштаб ВСУ сегодня сообщал, что войска РФ готовятся наступать под Херсоном в сторону Николаева.
Также мы писали, что вчера россияне ударили по Николаеву семью ракетами. Жители города сообщали, что видели летящие ракеты.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.