В четверг, 23 июня, российские войска ударили по Николаевской области тремя крылатыми ракетами, которые были запущены с территории Херсонской области.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг"

От обстрела пострадал мирный житель, разрушена производственная и социальная инфраструктура.

Вместе с тем, "Суспильне. Николаев" публикует видео, на котором видно, как после обстрелов над городом поднимается дым.

Напомним, Генштаб ВСУ сегодня сообщал, что войска РФ готовятся наступать под Херсоном в сторону Николаева.

Также мы писали, что вчера россияне ударили по Николаеву семью ракетами. Жители города сообщали, что видели летящие ракеты.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.