В Николаевской области во время вчерашних обстрелов погиб человек, пятеро получили ранения
В Николаевской области во время вечернего обстрела Новониколаевки погиб человек, и еще четыре получили травмы, сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
Также из-за ракетного обстрела Николаева был ранен 1 человек.
По словам Сенкевича, в четверг днем по Николаеву ударили три крылатые ракеты наземного базирования. Сегодня с утра в Николаеве также были слышны взрывы, сообщил он.
Напомним, недавно россияне обстреляли Черниговскую и Сумскую области фосфорными снарядами.
Война в Украине продолжается уже 121-й день. Мы следим за главными новостями 24 июня в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 120-го дня войны. Продолжались бои в Луганской области, где ВСУ рискуют попасть в окружение. В Госпогранслужбе заявили, что РФ не готовит наступление на севере Украины, но сосредотачивает там войска, чтобы сковать силы ВСУ. Министр обороны Резников заявил, что в страну уже прибыли американские зенитно-ракетные комплексы HIMARS.
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